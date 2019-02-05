Под Самарой начались военные учения с привлечением большого числа новобранцев

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В Самарской области по тревоге в рамках учения поднята бригада материально-технического обеспечения Центрального военного округа. В нем принимают участие более 1,2 тыс. военнослужащих, из них около 500 человек - призывники.Практические все подразделения бригады уже совершили на штатной технике 40-километровый марш на Рощинский полигон. Новобранцам предстоит вместе с опытными сослуживцами впервые в полевых условиях подготовить на условном фронте дороги и переправы, отработать эвакуацию и ремонтные работы повреждённой автомобильной и бронетанковой техники, развернуть полевые заправочные пункты, базы и склады обеспечения, банно-прачечный комбинат, пункты питания, в том числе полевой хлебозавод.Учение продлится до 8 февраля с.г. включительно, сообщает пресс-служба ЦВО.