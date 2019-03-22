Под Оренбургом артиллеристы ЦВО устроили состязания с боевыми стрельбами

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На Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли состязания среди лучших сержантов ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа в память о Герое Советского Союза, полном кавалере ордена Славы, старшине Николае Кузнецове.В соревнованиях приняли участие военнослужащие из регионов Поволжья, Урала, Сибири и российской военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, которые ранее выигрывали отборочные этапы в своих соединениях и общевойсковых армиях. Сержанты артиллерийских подразделений выполняли задачи по стрельбе и управлению огнем, перемещению на поле боя, в том числе проводили боевые стрельбы из самоходных крупнокалиберных гаубиц «Мста-С» и миномётных комплексов «Сани». Ракетчики выполняли задачи по выполнению электронных пусков из оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» и другие.По итогам соревнований в номинациях лучший командир орудия и лучший командир миномета выиграли сержанты российской военной базы в Республике Таджикистан Николай Лукшин и Сархан Халилов, соответственно. В номинации лучший командир отделения вычислителей победу одержал сержант Дмитрий Хижняков из артиллерийской бригады 2-й общевойсковой армии, дислоцированной в Оренбургской области. В номинации лучший командир отделения артиллерийской разведки первым стал сержант Дмитрий Горловецкий из миротворческой бригады 2-й общевойсковой армии, дислоцированной в Самарской области. Среди сержантов ракетных подразделений разыгрывались две номинации. Лучшим заместителем начальника расчета стал сержант Варис Сафин из учебного центра в Свердловской области. Лучшим среди командиров топогеодезических отделений стал сержант Александр Селин из ракетной бригады 2-й общевойсковой армии, дислоцированной в Оренбургской области, сообщает пресс-служба ЦВО.