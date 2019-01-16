Почти 38 тысяч жителей Самарской области решили начать год с поиска новой работы
16 января 2019 11:16
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Каждый человек хотя бы раз обещал себе с нового года начать новую жизнь, например, сменить место работы. Как выяснили аналитики HeadHunter, ведущей российской компании интернет-рекрутмента, в первые дни 2019 года (с 1 по 15 января включительно) свои резюме на сайте hh.ru опубликовали и обновили почти 38 тысяч жителей Самарской области.
Чаще всего жители нашего региона размещали резюме в сфере продаж, на втором месте оказалась производственная сфера, на третьем – административный персонал.
«Сфера продаж уже несколько лет лидирует по востребованности как среди соискателей, так и среди работодателей, – отмечает Александра Севостьянова, ведущий менеджер по маркетингу и PR HeadHunter Поволжье. – Тем не менее, несмотря на лидирующие позиции, всё же наблюдается незначительный дефицит кадров. На данный момент в Самарской области уровень профессиональной конкуренции в сфере – три резюме на одно предложение, тогда как нормой считается 4-5 резюме на вакансию».
Среди тех жителей области, которые решили сменить работу в начале года, преобладают мужчины – на них приходится 70% резюме. Что касается возраста, то в 50% случаев это люди от 18 до 30 лет. Интересно, что 9% резюме принадлежат соискателям старше 50 лет. У 80% соискателей опыт работы превышает шесть лет.
«Наши исследования показывают, что в 2019 году будет наблюдаться высокий спрос на рабочий персонал, продавцов, менеджеров по b2b-продажам, а также на ИТ-специалистов, причем не только на программистов, но и на всех, кто связан с данной отраслью. Поэтому тем, кто планирует в наступившем году сменить работу, стоит подумать об этих профессиях. Наши эксперты рекомендуют смотреть не только на вакансии, аналогичные предыдущей должности – интересное предложение можно найти и в смежных сферах, тем более сейчас очень востребованы специалисты-«многостаночники», например, химики, умеющие продавать, или программисты, умеющие писать простые и понятные широкой аудитории тексты», - добавляет Александра Севостьянова.
pixabay.com
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