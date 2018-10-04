Почти 200 тысяч рублей заплатила тольяттинка, чтобы вернуть себе арестованный Porsche

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Жительница «Автограда», пренебрегая своими обязательствами, не оплатила налоги в положенное по закону время. Для того чтобы напомнить женщине о необходимости погасить задолженность перед государством в отделе судебных приставов Автозаводского района № 1 г. Тольятти в отношении гражданки Г. было возбуждено исполнительное производство.В связи с тем, что должница, не смотря на предупреждения, не исполнила требования исполнительного документа самостоятельно, судебными приставами-исполнителями был совершен выход по адресу должника. Работниками Службы был составлен акт описи и ареста кроссовера марки «Porsche», принадлежащего женщине. После этого гражданка Г. полностью погасила имеющуюся задолженность в 196 тысяч рублей. Исполнительное производство в отношении нее было окончено, арест с автомобиля снят.