Почтальоны помогают медикам заботиться о здоровье жителей Кинель-Черкасского района

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11 декабря в 11.00 (Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Ульяновская,9) состоится встреча журналистов с участниками совместного проекта министерства здравоохранения Самарской области и Самарского филиала Почты России. В рамках мероприятия журналисты смогут совместно с почтальоном совершить обход жителей села, пообщаться с участниками проекта, узнать о промежуточных результатах проекта.Этой осенью министерство здравоохранения Самарской области и Самарский филиал Почты России заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого проводят совместные мероприятия, направленные на повышение доступности оказания медицинской помощи в муниципальных образованиях.Соглашение стало результатом обобщения предложений и решений стратегических сессий, которые проводились по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона поставил задачу не просто развивать социальную сферу в губернии, но и использовать новые технологии, нестандартные подходы, чтобы повысить качество жизни населения, продлить активное долголетие. Особое внимание губернатор призвал оказывать пожилым людям с их проблемами, нуждами, состоянием здоровья.Эта же тема обсуждалась в марте текущего года на встрече Дмитрия Азарова и Николая Подгузова – генерального директора ФГУП «Почта России». Самарский регион стал одним из первых в стране, где реализуется подобный социальный проект.Реализация проекта началась с Кинель-Черкасского района. Это один из самых крупных районов Самарской области. В районе проживает почти 45 тысяч человек, более 10 тысяч из них старше 60 лет. В перспективе планируется охватить такой работой все сельские районы губернии.Самарские почтальоны уже прошли специальное обучение по оказанию первой помощи при неотложных состояниях и основам ведения здорового образа жизни.80 почтальонов и 26 начальников почтовых отделений в рамках совместного проекта проводят опрос населения. Почтовые работники обеспечивают сельчан буклетами и памятками о мерах профилактики различных заболеваний, информируют жителей о прохождении медицинских осмотров, сообщает пресс-служба облправительства.