Почтальоны Самарской области пройдут обучение по оказанию первой помощи

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Начинается реализация пунктов соглашения с Кинель-Черкасского района.



12 октября в 12.00 (с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова, 8, Кинель-Черкасская ЦРБ, актовый зал) состоится обучение первой группы почтальонов и начальников почтовых отделений Кинель-Черкасского района по оказанию первой помощи при неотложных состояниях и основам ведения здорового образа жизни.

Специалисты ЦРБ – кардиолог, невролог и терапевт - проведут семинар для сотрудников Почты России.



Напомним, в рамках соглашения Почта России и министерство здравоохранения Самарской области запланировали проведение в Самарской области совместных мероприятий, направленных на повышение доступности оказания медицинской помощи в муниципальных образованиях. Начинается реализация пунктов соглашения с Кинель-Черкасского района. Это один из самых крупных районов Самарской области. В районе проживает почти 45 тысяч человек, более 10 тысяч из них старше 60 лет, сообщает пресс-служба облправительства.



