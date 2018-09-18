По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения в Самарской области открыта круглосуточная горячая линия

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В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» с 1 января 2019 года каналы первого и второго мультиплексов (20 федеральных телеканалов) в высоком «цифровом» качестве станут доступными и бесплатными для всех жителей России.Первый мультиплекс: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».Второй мультиплекс: «СТС», «ТНТ», «РЕН-ТВ», «ТВ-3», «Домашний», «СПАС», «Пятница», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ».Аналоговый сигнал ряд федеральных телеканалов маркируют специальной литерой «А», которая появляется рядом с логотипом канала, соответственно, только на экране телевизоров, работающих в «аналоге». Ее наличие сигнализирует телезрителям о необходимости либо перенастройки телевизора, либо приобретения приемного оборудования для сохранения возможности просмотра привычных телепередач.Для приема цифрового эфирного сигнала телевидения владельцам новых телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2 (это все телевизоры, произведенные с 2013 года) нужна лишь антенна дециметрового диапазона (наружная или комнатная, коллективная или индивидуальная) – в зависимости от условий проживания.Если телевизор старого образца, для приема «цифры» потребуется установить специальную цифровую приставку и дециметровую антенну.И.о. директора филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Марат Юсупов поясняет: «Например,, наилучший вариант для дачников – наружная дециметровая антенна с усилителем. Необходимо подключить к телевизору антенну с помощью кабеля, направить ее в сторону ближайшей телевышки и запустить автонастройку каналов. Местоположение ближайшей телевышки можно уточнить с помощью интерактивной карты цифрового эфирного вещания на сайте ртрс.рф. В дополнение к телевизору старой модели, помимо антенны, понадобится цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка – к телевизору».Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. Цифровые телевизоры, антенны и приставки доступны в большинстве магазинов бытовой электроники. Сегодня на рынке представлены более 2100 моделей телевизоров стандарта DVB-T2. Ассортимент цифровых приставок стандарта DVB-T2 составляет около 400 моделей.Подключение оборудования для приёма цифрового эфирного сигнала – дело нескольких минут. В случае затруднений с выбором и настройкой оборудования для приема цифрового эфирного телевидения можно обратиться по бесплатному круглосуточному номеру федеральной «горячей линии» РТРС: 8-800-220-20-02, операторы помогут правильно выбрать и подключить приемное оборудование.Подробную информацию о «цифре» можно найти на официальном сайте РТРС www.ртрс.рф, а также на сайте смотрицифру.рф, сообщает пресс-служба облправительства.Телезрители области могут направлять свои вопросы и по электронной почте на адрес центра консультационной поддержки (ЦКП) в Самаре ckp-samara@rtrn.ru.Фото pixabay.com