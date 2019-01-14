Пластиковые окна могут запретить
14 января 2019 09:53
176
В России предложили запустить программу по замене пластиковых окон в жилых домах, в которых есть газовые плиты. Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник, разработка соответствующего законопроекта уже обсуждается. Сторонники этого решения обосновывают его тем, что современные герметичные пластиковые стеклопакеты при взрывах разрушаются не так легко, как деревянные, и поэтому нагрузка от взрывной волны может перераспределиться на стены и перекрытия.
- Проанализировано множество случаев взрыва газа в жилых домах, в том числе в Магнитогорске. Специалисты пришли к выводам, что разрушений и жертв могло быть меньше. Окна сыграли роковую роль, - цитирует портал слова источника.
Ранее сообщалось, что научно-технический центр «Взрывоустойчивость» предложил оборудовать пластиковые окна створкой, оснащенной специальным запорным устройством, способным в случае взрыва легко разблокироваться. Правда, стоимость пластиковых окон с противовзрывными стеклопакетами существенно выше изделия обычной комплектации.
Добавим, что эксперты сомневаются в том, что государство способно в случае принятия программы ее дотировать, а значит, и в этом случае основные расходы будут переложены на плечи самих жильцов. А переоснащение даже одной квартиры может обойтись в десятки тысяч рублей, пишет КТВ-Луч.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
14 января 2019 11:44
Прокурорский корпус поздравил Губернатор Дмитрий Азаров. Социум
57
14 января 2019 09:53
По мнению авторов инициативы, пластиковые стеклопакеты небезопасны в случае взрыва газа. Социум
175
13 января 2019 23:49
Продюсер Александр Цекало заявил, что официально развёлся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой. Социум
657
Здравоохранение
14 января 2019 11:08
В течение трех недель медики осмотрят пациентов старше 18 лет. Здравоохранение
120
12 января 2019 17:15
После возращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание, а также проявляет эмоциональную активность, общается с мамой. Здравоохранение
2619
12 января 2019 10:20
Синоптики прогнозируют сильную оттепель в европейской части России. Здравоохранение
480
Новости медицины
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
140
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
143
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
402
Туризм
11 января 2019 09:56
Большинство считает, что россияне слишком сильно шумят. Туризм
310
27 декабря 2018 12:51
Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Туризм
447
21 декабря 2018 10:48
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
413
Образование
11 января 2019 11:57
На участке никакие артефакты или культурные объекты найдены не были. Образование
335
10 января 2019 14:37
В год своего столетия и накануне празднования 120-летия аграрного образования в Самарской губернии, Самарская ГСХА повысила свой статус официально... Образование
375
10 января 2019 13:50
Вуз был организован в 1919 году. Образование
376
Культура
14 января 2019 10:49
Фонды областной библиотеки насчитывают свыше 4 миллионов единиц хранения. Культура
92
14 января 2019 09:28
Тизер опубликовал телеканал HBO на YouTube. Культура
110
12 января 2019 14:24
Сериал будет дублирован на 25 языков. Культура
431
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
470
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
644
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
864
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
461
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
646
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
858
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
780
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1047
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
683
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1471
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1280
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1629
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2005
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2185
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3414
Мероприятия