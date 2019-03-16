Песни Цоя хотят удалить из Apple Music
16 марта 2019 11:34
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Песни легендарного певца Виктора Цоя могут удалить из Apple Music и Google Play.
Этого требует компания «Музыкальное право», владеющая правами на песни артиста с 1990-х годов. Они должны были распоряжаться заключением договоров на использование фонограм музыканта. Ближайшее слушание состоится 20 марта.
Правда, через некоторое время у них возникли разногласия с родственниками Цоя, в частности, с его сыном Александром. С 2017 года продолжается борьба за права на песни лидера группы «Кино».
Технически, «Музыкальное право» уже не является правообладателем по решению Басманного суда от 7 июня 2017 г. И неясно, на каких основаниях они сейчас хотят удаления песен из популярных сервисов.
Хотя компания уже несколько раз отстаивала свои права в суде, с периодичным успехом, пишет iphones.ru.
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