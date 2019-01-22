Первые результаты операции «Снегоход» подведены в Самарской области

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19 и 20 января 2019 года сотрудниками департамента, при участии государственной инспекции гостехнадзора Самарской области и ГИБДД МВД России по Самарской области, проведена контрольно-профилактическая операция «Снегоход».По результатам совместных мероприятий на территории региона выявлено и пресечено 9 нарушений в области охоты, 14 протоколов составлено представителями гостехнадзора, сотрудниками ГИБДД за нарушение правил безопасности дорожного движения возбуждено 10 административных дел и арестовано 2 снегохода на штрафстоянки, сообщает Департамент охоты и лесного хозяйства области.

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