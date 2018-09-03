Первого сентября Исторический парк в Самаре принял свыше 600 человек
3 сентября 2018 11:12
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Первый раз – в разные классы пошли 1 сентября свыше 330 тысяч школьников Самарской области. Торжественные линейки отгремели в 689-ти образовательных учреждениях региона и дети вновь отправились отдыхать, ведь впереди - выходные!
Только первого сентября Исторический парк принял свыше 600 человек! А впереди, оговоримся сразу, "Бархатный сезон", специальная сентябрьская программа для школьников.
Гостей встречал Роби МИПС - единственный в Самаре робот-экскурсовод. Помимо глубоких знаний истории, он обладает богатейшим словарным запасом и может увлечь беседой даже взрослых!
Младшие школьники, играя с артистами Самарского художественного театра, повторяли подзабытые за лето предметы, а старшие гости, в их числе первокурсники профессиональных лицеев и колледжей, путешествовали по эпохам! Экскурсии шли каждый час и завершались киносеансом. Был показан фильм из архива фестиваля "Соль Земли" - "Последний парад Беззаветного", история советского сторожевого корабля глубоко тронула зрителей-подростков.
Многие в выходной день пришли семьями и среди посетителей мастер-классов Исторического парка оказались и дети, и родители. В творческой мастерской прошел урок по "Занимательной минералогии" от песочницы самоцветов "Сокровища Пирата".
И самое необычное развлечение - средневековые настольные игры - также нашли своих современных последователей. В "Мельницу" играли как в Средневековой Европе, так и на Руси - в Старой Ладоге, Новгороде, Пскове, Рязани. Задача на двух игроков - поставить три фишки одного цвета в ряд. Причем в археологическом материале находят даже двухсторонние доски, на которых можно было играть в несколько игр — на одной стороне игра в шашки и шахматы, на другой - в мельницу.
Полюбилась сегодняшним школьникам игра моряков - "Дальдоза", где дощечка игрового поля выполнена в виде корабля, на палубе которого соревнуются команды-фишки.
"Лиса и гуси", что-то вроде шахматных уголков, пришлась по душе юношам, а девочки и девушки в удовольствие ткали. Четырехремизный станок позволил каждому настроить особый рисунок ткани.
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