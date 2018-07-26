Первая IT-конференция 404 CAMP состоится в Самарской области

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Мероприятие пройдет под открытым небом 27-29 июля в кемпинг-парке Volga Discovery (Самарская область, п. Прибрежный, ул. Прибрежная, 1Д) и соберет более 500 гостей со всего Поволжья.Цель мероприятия — объединение IT-сообщества Самары и Самарской области и популяризация IT-сферы среди населения. Айтишники и геймеры, топ-менеджеры IT-компаний и ведущие специалисты IT-сферы, студенты и просто активные люди, живущие современными технологиями, соберутся в одном месте для неформального общения, обсуждения планов и проектов и просто хорошего отдыха в компании друзей и коллег.Организатором 404 CAMP выступает компания Haulmont. Данное мероприятие проводится при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области.404 CAMP будет проходить на нескольких площадках и включит в себя следующие активности:● IT-конференция. Свои доклады представят эксперты из Самары, Москвы и других городов России;● мини-спартакиада по командным и личным видам спорта;● квесты и развлечения на пляже;● рок-концерт группы «Шнурки» (официальный трибьют группировки «Ленинград») и две ночи вечеринок с диджеем на открытом воздухе;● Food-зона. За еду будут отвечать партнеры конференции, которые откроют точки питания с блюдами на любой вкус.Подробнее о программе: https://www.404camp.ru/program.Участники 404 CAMP смогут жить в палаточном лагере в двух минутах от главной площадки фестиваля или арендовать домик на базе отдыха «Калинка». На территории кемпинг-парка есть парковка, туалеты, душевые кабины, точки для зарядки гаджетов. Добраться из Самары до мероприятия можно будет на бесплатных автобусах, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: pixabay.com