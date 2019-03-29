Переход на цифровое телерадиовещание: Как самарцам получить компенсацию расходов на приобретенное оборудование
29 марта 2019 10:24
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Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно повысить качество изображения и звука. Благодаря развитию технологий эфирной трансляции в отдаленных местах вместо одного-трех телеканалов будет доступно до 20 телеканалов в цифровом качестве. Это Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ-Центр», «РЕН ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».
Преимущество цифрового эфирного телевидения – отсутствие абонентской платы. Телеканалы транслируются без кодирования, в свободном доступе.
Для приема цифрового сигнала необходимо подключение оборудования (цифровая телевизионная приставка стандарта DVB –T2 и антенна). Данное оборудование не требуется при наличии в квартире спутникового или кабельного телевидения.
В Самаре предусмотрено возмещение затрат за приобретенное оборудование в виде компенсации части расходов гражданам, являющимся в период с 01.03.2019 по 30.11.2019 получателями одной из следующих мер социальной поддержки:
1. Ежегодное социальное пособие студентам из малоимущих семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
2. Денежные выплаты по социальному контракту для малоимущих семей и малоимущих одинокопроживающих, граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
3. Ежемесячное социальное пособие в размере 500 рублей для малоимущих семей и малоимущих одинокопроживающих, граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
4. Материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, получившиеся КЦСО
Обращаем внимание, что компенсационная выплата предоставляется однократно на компенсацию расходов за приобретенное в период с 01.11.2018 по 30.11.2019 пользовательское оборудование для приема ЦТВ и не может превышать 1200 рублей.
Как получить выплату жителям Самары:
Для получения компенсационной выплаты гражданам необходимо обратиться в период с 01.04.2019 по 30.11.2019 в отделы по предоставлению мер социальной поддержки населению по месту регистрации или в любое отделение МФЦ со следующими документами (подлинники и копии):
Паспорт заявителя и СНИЛС
Документы, подтверждающие оплату приобретенного оборудования (чек, товарный чек и т.д.)
Документ, содержащий информацию о технических характеристиках приобретенного оборудования, подтверждающих поддержку приобретенным оборудованием цифрового телевизионного стандарта DVB-T2 (технический паспорт и т.д.);
Реквизиты счета, открытого заявителем в кредитной организации, куда перечислять денежные средства.
Адреса отделов:
Центральный отдел (Железнодорожный, Ленинский, Октябрьский, Самарский районы): ул. Никитинская, д. 79, т. 337-10-47, 337-11-30)
Красноглинский отдел: ул. С. Лазо, д. 33, т. 950-52-70
Куйбышевский отдел: ул. Рижская, д. 9, т. 330-68-23
Безымянский отдел (Промышленный, Советский, районы): ул. Физкультурная, д. 100, т.997-11-57, 995-30-88
Кировский отдел: Пр. Металлургов, д.11, т.992-24-14
Стоит отметить, что для подключения к «цифре» не нужно обладать специальными знаниями и навыками.
Чтобы принять сигнал нового стандарта необходимо:
1) наличие цифровой эфирной трансляции в Вашем населенном пункте (проверить это вы сможете в разделе «Интерактивная карта эфирного телерадиовещания»);
2) наличие в вашем домохозяйстве телевизора с поддержкой стандарта DVB-T2, режима Multiple-PLP и приемной антенны дециметрового диапазона. Если такое оборудование отсутствует, его необходимо приобрести (вместо замены телевизора можно приобрести приставку с соответствующими характеристиками).
Для настройки приема цифрового эфирного телевидения достаточно запустить автопоиск телеканалов. Также можно провести настройку телеканалов в ручном режиме.
Интересующую вас информацию о необходимом оборудовании, настройке и приеме цифрового эфирного телевидения можно получить по бесплатному номеру круглосуточной федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02 и на официальном сайте - http://samara.rtrs.ru/tv/connect/. Если вам необходима помощь в подключении оборудования, вы можете обратиться по телефону горячей линии для вызова волонтера: 8-800-707-61-23 (понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00).
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