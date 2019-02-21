Пенсии предложили передавать по наследству
21 февраля 2019 09:58
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Госдума рассмотрит в четверг, 21 февраля, внесение изменений в закон о страховых пенсиях. В частности, депутаты обсудят создание механизма для наследования таких выплат.
Согласно инициативе, гражданин, который в течение жизни уплачивал страховые пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату либо в виде страховой пенсии, либо в виде выплат наследникам.
Поэтому депутаты хотят законодательно закрепить право наследования страховой пенсии, отмечает «Российская газета».
Для этого предлагается установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости», который будет рассчитываться, исходя из ожидаемой продолжительности жизни в стране плюс пять лет.
В этот период гражданин или его наследник будут иметь гарантии получения страховой пенсии, пишут "Известия".
20 февраля в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям. Российский лидер предложил с 2019 года индексировать пенсии и ежемесячные денежные выплаты сверх прожиточного минимума пенсионера.
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