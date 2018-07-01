Патрулирование частного сектора в особый противопожарный период в Самарской области продолжается

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На территории городских округов и муниципальных районов региона сотрудниками надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области продолжается проводиться работа по профилактике пожаров в садоводческих товариществах и частном секторе. Цель - проведение профилактических бесед с населением, предупреждение возможных последствий нарушений требований пожарной безопасности в особый противопожарный период.В городском округе Похвистнево и муниципального района Похвистневский проведено патрулирование территории г. Похвистнево, пос. Октябрьский и с.п. Подбельск.В ходе патрулирования частного сектора инспекторы надзорной деятельности провели разъяснительные беседы о пожарной безопасности в быту и на приусадебных участках, раздавали памятки по пожарной безопасности.Основной задачей Главного управления при проведении подобных профилактических мероприятий является обеспечение безопасности каждого жителя региона и предупреждение печальных последствий халатного отношения к собственной безопасности.Уважаемые жители и гости Самарской области! Если вы стали свидетелем пожара позвоните в пожарно-спасательную часть по номеру «01» со стационарного телефона или по номеру «101» с мобильного телефона, сообщает облМЧС.