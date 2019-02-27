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Новости /  Общество /  Социум  

Патриарх Кирилл посетит Самару в сентябре

27 февраля 2019 13:31
116
Патриарх Кирилл посетит Самару в сентябре
Он освятит собор Святой Софии, который сейчас достраивают на четвертой очереди набережной.

На осень планируется визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Самару. Посетить его наш город пригласил еще в 2018 году глава Самарской области Дмитрий Азаров.

В Самарской епархии sgpress.ru рассказали, что патриарх планирует приехать в Самару 21 сентября. Программа поездки еще уточняется, но уже известно, что он освятит собор Святой Софии, который находится на набережной у Ладьи.

Уже отделан фасад здания, подведены все коммуникации и установлен иконостас. В конце сентября прошлого года в храме прошла первая торжественная служба.

Сейчас строительство продолжается. Работы ведут в соответствии с утвержденным графиком. В средней части храма завершают облицовку стен мрамором, устанавливают витражи, обшивают двери резными картами из массива ясеня и монтируют декоративные элементы из стеклофибробетона.

Основные отделочные работы в храме завершат к 1 апреля. Далее останутся работы по фасаду. Также после 1 апреля благоустроят прилегающую территорию. Все строительно-монтажные работы планируют закончить к 1 июня, пишет "Самарская газета".

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