Пассажирам поездов РЖД в дни Великого поста предложено постное меню

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В дни Великого поста – с 11 марта по 27 апреля – в вагонах-ресторанах и вагонах-бистро поездов дальнего следования холдинга «РЖД» пассажирам предложены блюда постного меню, исключающие продукты животного происхождения (мясо, молоко, рыба, яйца).В постное меню включены разнообразные овощные салаты и супы, соте с грибами, каши. Десертное меню предлагает большой выбор фруктов и соков, а также постные пироги – с капустой, картофелем и грибами.Наряду со специальным постным меню, пассажирам будет представлено традиционное, включающее в себя мясные, рыбные и молочные блюда, а также вегетарианское и детское.Фото: pixabay.com