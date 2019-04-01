Пасхальная выставка «Благословенная Самара» приглашает в гости
1 апреля 2019 13:22
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С 3 по 9 апреля в ВК «Экспо-Волга» откроет двери традиционная православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Мероприятие пройдет совместно с Самарской Епархией по благословению Сергия, Митрополита Самарского и Тольяттинского. Главная тема пасхального проекта – здоровый образ жизни, душевное равновесие и исцеление.
Центральная святыня выставки – Ковчег с частицами мощей Св. Великомученика и целителя Пантелеймона, Свт. Луки Крымского, Св. Апостола и Евангелиста Луки продолжает основную тему. Торжественный молебен в честь открытия выставки состоится 3 апреля в 12.00. На протяжении всех дней выставки впервые пройдут молебны с освящением масла.
Организаторы выставки делают большой подарок для всех православных - каждый день вас будет ждать уникальная дополнительная святыня:
4 апреля - Ковчег с частицей мощей Св. мученика Трифона
5 апреля - Ковчег с частицей мощей Св. мучеников, чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана
6 апреля - Ковчег с частицей мощей Св. праведных Иоакима и Анны
7 апреля - иконы Божьей Матери «Млекопитательницы»
8-9 апреля - Ковчег с частицей мощей Св. мучеников Кирика и Иулитты
Программа выставки насыщена встречами с интересными гостями:
4 апреля выставку посетит иерей Валерий Духанин,
6 апреля вы сможете пообщаться с Матушкой Евфимией (Пащенко), действующим неврологом в московской поликлинике,
7 апреля детский православный психолог Ирина Яковлевна Медведева ответит на все волнующие вопросы.
Для всех желающих 6 и 7 апреля Клуб Скандинавской Ходьбы «Доброходы» проведут мастер-класс по скандинавской ходьбе. Помимо этого вас ждут спектакли, музыкальные концерты, беседы о житие православных целителей, мастер-классы по рукоделию для взрослых и детей.
Пасхальная ярмарка порадует вас подарками и сувенирами, изделиями из дерева, стекла, керамики, шерсти ручной работы, домашним текстилем, натуральными сладостями, орехами, грибами и травами.
Приходите на пасхальную выставку-ярмарку!
Выставка пройдёт с 3 по 9 апреля 2019 года
по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 23А, ВК «Экспо-Волга».
Время работы: 10.00-19.00, вход свободный!
6+
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