Памятник Шостаковичу в Самаре установят ко Дню города
4 апреля 2019 13:29
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В Самаре в рамках национального проекта «Культура» установят памятник известному композитору Дмитрию Шостаковичу. Открытие монумента будет приурочено ко Дню города, который в этом году будет отмечаться 8 сентября.
- Памятник уже готов. Его автором стал скульптор Зураб Церетели. Высота бронзового монумента — 4 метра, - рассказали в пресс-службе Российского военно-исторического общества.
Памятник композитору планируется установить возле Самарского академического театра оперы и балета, в одном из скверов на площади имени В.В. Куйбышева.
Напомним, что Дмитрий Шостакович жил и работал в Куйбышеве в 1941-1943 годах. Здесь он закончил свою знаменитую Седьмую симфонию, которую впервые исполнили на сцене театра оперы и балета 5 марта 1942 года. К слову, увековечить память Дмитрия Шостаковича планируется и в самом театре. Там установят бюст композитору. Открытие приурочат к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пишет "КП в Самаре".
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