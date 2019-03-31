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Памятник Козлову в Самаре установят у ракеты к 1 октября

31 марта 2019 12:19
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Памятник Козлову в Самаре установят у ракеты к 1 октября
Сейчас идет поиск подрядчика.

Департамент культуры и молодежной политики Самары ищет подрядчика для создания памятника конструктору Дмитрию Козлову. Конкурс объявили на сайте госзакупок. Он будет проходить в два этапа, пишет 63.ру.

Дмитрий Ильич Козлов (1919–2009) с 1967-го по 2000-е возглавлял и являлся генеральным конструктором самарского (куйбышевского) ракетно-космического центра «Прогресс».

— На первом этапе мы рассмотрим предложения участников по поводу материала, из которого они хотят сделать скульптурную композицию, и предполагаемых размеров памятника. На втором — назовем победителя. Стоимость контракта установили в размере 15 082 650 рублей, — указали чиновники в техническом задании.

Скульптура должна быть готова уже к 1 октября. В этот день Дмитрию Козлову исполнилось бы 100 лет. Памятник установят на территории музейно-выставочного центра «Самара космическая».

Память Дмитрия Козлова уже увековечили в Самаре с помощью граффити. Портрет легендарного конструктора нанесли на фасад дома на Ново-Вокзальной.
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Комментарии



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