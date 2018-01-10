ПВГУС приглашает горожан наполнить «Миску добра» для бездомных животных в Тольятти

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С 9 января в Поволжском государственном университете сервиса стартовала акция помощи бездомным животным «Миска добра». Она проводится Добровольческим движением ПВГУС совместно с приютами для бездомных животных.К акции присоединятся 11 городов Самарской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областей: Тольятти, Жигулевск, Сызрань, Кинель, Новокуйбышевск, Отрадное, р.ц. Сергиевск, Кузнецк, Хвалынск, Ульяновск, п.г.т. Новоспасское, то есть все те города, где работают представительства университета сервиса.Все желающие могут присоединиться к акции по сбору кормов для бездомных животных. Это могут быть пакеты с кормом, крупы, консервы, а также медикаменты, миски, игрушки, чистящие средства, наполнители, перевязочный материал.Добровольческое движение ПВГУС ежегодно проводит по нескольку благотворительных акций в год. Среди них сбор макулатуры для посадки деревьев, концерты для детей-инвалидов и пенсионеров, сбор подарков к Новому году для детей-сирот и многое другое. Стать членом добровольческого движения может любой студент университета.Подробности акции «Миска добра» по телефону 22-22-83.Срок окончания акции – 18 февраля. В этот день ПВГУС проведет день открытых дверей, после которого волонтеры доставят вкусный груз в городские приюты.