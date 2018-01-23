Отцу - неплательщику алиментов из Самары присудили 80 часов обязательных работ
23 января 2018 10:27
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В отделе судебных приставов Красноглинского района г.Самары в отношении гражданина П. было возбуждено исполнительное производство о ежемесячном взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей в размере 6 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Не смотря на то, что должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, а также предупрежден об ответственности в случае неуплаты, мужчина так и не начал выплачивать алименты. Долг мужчины составил более 40 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в отношении должника был составлен административный протокол. Судом гражданину О. было назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ. Также работниками ведомства в отношении мужчины было вынесено постановление об ограничении его в специальном праве на право пользования специальным правом.
После получения документов гражданин П. осознал, что избежать алиментных обязательств не удастся, и погасил сумму задолженности в полном объеме.
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