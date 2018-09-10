Отремонтированный ДК «Нефтяник» стал подарком на юбилей Куйбышевскому району

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В четверг, 6 сентября свой 75-летний юбилей отметил Куйбышевский внутригородской район городского округа Самары. В этот торжественный день распахнул свои двери капитально отремонтированный ДК «Нефтяник». Такой подарок преподнес родному району Куйбышевский НПЗ.Ремонт, в ходе которого проведена огромная работа, продолжался около трех лет.Финансовое участие в реконструкции ДК приняли администрация города и КНПЗ, выделивший 70 млн рублей.Сейчас старое здание преобразилось - полностью отремонтирован фасад, установлены современные стеклопакеты, заменена кровля. Отремонтированы внутренние помещения: заменён водопровод, канализация, электрика. Установлены новые системы вентиляции, пожарной и охранной сигнализации, а также системы видеонаблюдения и оповещения.Стоит отметить, что при ремонте ДК позаботились и о людях с ограниченными возможностями здоровья: так, для инвалидов-колясочников были установлены два электроподъёмника – при входе в ДК и для подъёма в зрительный зал.Преобразилось и «сердце» Дворца Культуры – его зрительный зал: установлены новые кресла, обновлена сцена.Теперь у юных и взрослых жителей района есть возможность заниматься творчеством и искусствами, вести здоровый образ жизни и всесторонне развиваться. Ведь в стенах ДК расположится 25 творческих объединениях различной направленности – от вокала до судомоделирования. Занимаются в них более 800 человек. Все они – жители Куйбышевского района, в том числе работники АО "КНПЗ" и члены их семей.