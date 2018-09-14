Определены приоритетные IT-проекты, которые будет продвигать проектный офис цифрового развития Самарской области

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В среду, 12 сентября 2018 год, на базе проектного офиса цифрового развития Самарской области состоялся круглый стол по теме «Необходимые аспекты развития IT-отрасли в условиях цифровизации экономики Самарской области».В мероприятии приняли участие представители самарских IT-компаний, эксперты в области цифровых технологий, специалисты проектного офиса цифрового развития региона. В рамках круглого стола в соответствии с поручениями Главы регионаобсуждались вопросы взаимодействия IT-компаний с крупными промышленными предприятиями, средним и малым бизнесом, а также с образовательными учреждениями и органами власти в части подготовки кадров, сообщает пресс-служба облправительства.Как заявил руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области, определены первые пять проектов самарских компаний, на которых будет сделан особый акцент в процессе их вывода на федеральный и международный рынки. Это два проекта, связанные с IT-медициной и нейротехнологиями, реализуемые в Самарском государственном медицинском университете. В числе приоритетных также проект, связанный с цифровой платформой взаимодействия производителей и поставщиков сельхозпродукции, проект системы управления образованием, проект развития геоплатформ.Кроме этого, проектный офис цифрового развития до конца года разработает методологию учебных планов вузов для IT-подготовки студентов непрофильных специальностей: юристов, социологов, преподавателей, врачей и других, которые со временем будут вовлечены в процессы цифровой трансформации региональной экономики.Врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин отметил: «Основным направлением работы проектного офиса цифрового развития, созданного по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова при самом активном участии президента Самарского университета Виктора Сойфера, является вывод регионального IT-бизнеса на федеральный и международный уровень. Проектный офис займется реализацией мероприятий, направленных на сохранение долговременного экономического и социального эффекта от развиваемых цифровых проектов для бюджета и жителей области. Департамент информационных технологий и связи Самарской области же сохраняет за собой вопросы, связанные с государственной цифровой трансформацией, – образование, здравоохранение, госуслуги, МФЦ, труд, занятость, и все, что касается эффективности работы государственной службы и применения информационных технологий. А вопросы взаимодействия с ИТ-компаниями, с промышленностью, вузами мы оставили за проектным офисом».Фото pixabay.com