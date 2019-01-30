Операция «Должник» Самарской области завершилась
30 января 2019 13:12
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В период с 14 по 27 января 2019 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник» судебные приставы совместно с должностными лицами ОВД Самарской области провели рейд по нарушителям общественного порядка, не оплатившим в срок административные штрафы. Всего за это время работниками ведомств было посещено свыше 600 должников, которым было вручено 136 повесток о явке на прием к судебным приставами-исполнителям в отдел. Также, по итогам мероприятия было окончено 95 исполнительных производств на сумму свыше 182 тысяч рублей.
Всего за 12 месяцев 2018 года Управлением ФССП России по Самарской области было окончено 20 тысяч исполнительных производств о взыскании штрафов, наложенных за административные правонарушения судами, на общую сумму свыше 154 миллионов рублей.
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