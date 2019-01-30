Операция «Должник» Самарской области завершилась

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В период с 14 по 27 января 2019 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник» судебные приставы совместно с должностными лицами ОВД Самарской области провели рейд по нарушителям общественного порядка, не оплатившим в срок административные штрафы. Всего за это время работниками ведомств было посещено свыше 600 должников, которым было вручено 136 повесток о явке на прием к судебным приставами-исполнителям в отдел. Также, по итогам мероприятия было окончено 95 исполнительных производств на сумму свыше 182 тысяч рублей.Всего за 12 месяцев 2018 года Управлением ФССП России по Самарской области было окончено 20 тысяч исполнительных производств о взыскании штрафов, наложенных за административные правонарушения судами, на общую сумму свыше 154 миллионов рублей.