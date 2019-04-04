Около 60 уроков электробезопасности провели энергетики «Самарских распределительных сетей» в 1 квартале
4 апреля 2019 11:28
116
В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» подвели предварительные итоги про профилактике детского травматизма на энергообъектах Общества. В 1 квартале энергетики провели около 60 уроков электробезопасности в дошкольных и школьных учебных учреждениях по всей области.
Уроки электробезопасности – самый распространенный и действенный способ донесения информации до целевой аудитории. Энергетики в доступной и адаптированной для каждого возраста форме рассказывают об опасности электрического тока и правилах электробезопасности, которые необходимо соблюдать дома и на улице - опасности проникновения на территорию подстанций, играх под опорами линий электропередачи и даже сэлфи под проводами воздушных линий. Дошколятам и ученикам начальных классов очень нравится игровая форма уроков – ребята учатся выходить гусиным шагом из зоны поражения электрическим током, рисуют правила электробезопасности и знакомятся с «Гошей». Для закрепления информации энергетики раздают брошюры, значки и плакаты.
Предупреждение травматизма сторонних лиц на объектах электроэнергетики является одним из приоритетных направлений работы филиалов ПАО «МРСК Волги». В компании разработана и реализуется специальная комплексная программа. Помимо уроков электробезопасности, энергетики проводят мероприятия по усилению защищенности энергообъектов вблизи учебных учреждений. Дополнительно ведется информирование граждан через средства массовой информации об опасности нахождения вблизи высоковольтного оборудования, проводятся обучающие семинары, в детские воспитательные и общеобразовательные учреждения области направляются письменные обращения и памятки по электробезопасности.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
4 апреля 2019 14:41
Елена Лапушкина поручила главам районных администраций активизировать работу по привлечению к уборке прилегающих территорий владельцев объектов... Социум
58
4 апреля 2019 14:15
Выигрыш семья потратит на улучшение жилищных условий. Социум
73
4 апреля 2019 13:56
Отмечается также снижение количества уклонистов. Социум
78
Здравоохранение
4 апреля 2019 15:06
3 апреля министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил с рабочим визитом учреждения здравоохранения Тольятти. Здравоохранение
13
2 апреля 2019 13:30
Она проходит тестирование. Здравоохранение
366
2 апреля 2019 09:57
Одежда снабжена датчиками, которые отслеживают показатели спящего. Здравоохранение
311
Новости медицины
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
131
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
478
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
537
Туризм
4 апреля 2019 13:17
До этого она долгое время трудилась в должности заместителя главы департамента. Туризм
119
4 апреля 2019 12:55
Согласно ему, жилые помещения в многоквартирных домах запрещается использовать для размещения xocтелов. Туризм
89
1 апреля 2019 09:54
Эксперты проанализировали бронирования авиабилетов. Туризм
328
Образование
4 апреля 2019 12:46
Уже в мае текущего года самый современный полигон для экстремальных соревнований роботов примет первый официальный турнир. Образование
86
4 апреля 2019 09:51
Недавний опрос общественного мнения по статусу учителя в России "показал, что есть проблемы с современным учителем". Образование
118
3 апреля 2019 13:16
Видеоконференция проводится для более 200 школьников 8-10 классов. Образование
380
Культура
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
83
4 апреля 2019 13:09
В конкурсной программе примут участие 6 ансамблей, 54 солиста. Культура
82
3 апреля 2019 16:17
Всего к концу 2019 года на территории Самарской области будут функционировать 7 виртуальных концертных залов, включая уже действующий с 2018 года на базе Самарской... Культура
313
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
440
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
658
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1089
Видео
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
83
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
306
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4853
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4792
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
574
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
867
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
416
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1060
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1067
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2048
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2324
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1395
Мероприятия