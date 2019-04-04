Около 60 уроков электробезопасности провели энергетики «Самарских распределительных сетей» в 1 квартале

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В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» подвели предварительные итоги про профилактике детского травматизма на энергообъектах Общества. В 1 квартале энергетики провели около 60 уроков электробезопасности в дошкольных и школьных учебных учреждениях по всей области.Уроки электробезопасности – самый распространенный и действенный способ донесения информации до целевой аудитории. Энергетики в доступной и адаптированной для каждого возраста форме рассказывают об опасности электрического тока и правилах электробезопасности, которые необходимо соблюдать дома и на улице - опасности проникновения на территорию подстанций, играх под опорами линий электропередачи и даже сэлфи под проводами воздушных линий. Дошколятам и ученикам начальных классов очень нравится игровая форма уроков – ребята учатся выходить гусиным шагом из зоны поражения электрическим током, рисуют правила электробезопасности и знакомятся с «Гошей». Для закрепления информации энергетики раздают брошюры, значки и плакаты.Предупреждение травматизма сторонних лиц на объектах электроэнергетики является одним из приоритетных направлений работы филиалов ПАО «МРСК Волги». В компании разработана и реализуется специальная комплексная программа. Помимо уроков электробезопасности, энергетики проводят мероприятия по усилению защищенности энергообъектов вблизи учебных учреждений. Дополнительно ведется информирование граждан через средства массовой информации об опасности нахождения вблизи высоковольтного оборудования, проводятся обучающие семинары, в детские воспитательные и общеобразовательные учреждения области направляются письменные обращения и памятки по электробезопасности.