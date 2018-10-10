Офицеры самарского СОБРа Росгвардии успешно завершили полевой выход

30

Сотрудники СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области завершили полевой выход. В течение недели офицеры специального подразделения совершенствовали свои действия в различных ситуациях. Бойцы повышали профессиональный уровень на войсковом стрельбище, в условиях, максимально приближенных к реальным.Спецназовцы провели боевое гранатометание и стрельбы. Занятия по огневой подготовке проводились в том числе и в темное время суток, с применением ночных прицелов. Кроме того, сотрудники Росгвардии отработали тактику проведения специальных операций по обезвреживанию вооруженного противника.«Одна из задач спецназа – работа на опережение, нужно быть быстрее своего противника. Поэтому мы учим наших бойцов молниеносно реагировать на изменения обстановки. Подразделение должно действовать как единый живой организм – в этом залог успеха. Считаю, что с поставленными задачами мы справились» - подвел итоги полевого выхода командир самарского СОБР «Омега» полковник Алексей Монахов.