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Новости /  Общество /  Социум  

Офицеры самарского СОБРа Росгвардии успешно завершили полевой выход

10 октября 2018 10:15
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Офицеры самарского СОБРа Росгвардии успешно завершили полевой выход Спецназовцы провели боевое гранатометание и стрельбы.
Спецназовцы провели боевое гранатометание и стрельбы.

Сотрудники СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области завершили полевой выход. В течение недели офицеры специального подразделения совершенствовали свои действия в различных ситуациях. Бойцы повышали профессиональный уровень на войсковом стрельбище, в условиях, максимально приближенных к реальным.

Спецназовцы провели боевое гранатометание и стрельбы. Занятия по огневой подготовке проводились в том числе и в темное время суток, с применением ночных прицелов. Кроме того, сотрудники Росгвардии отработали тактику проведения специальных операций по обезвреживанию вооруженного противника.

«Одна из задач спецназа – работа на опережение, нужно быть быстрее своего противника. Поэтому мы учим наших бойцов молниеносно реагировать на изменения обстановки. Подразделение должно действовать как единый живой организм – в этом залог успеха. Считаю, что с поставленными задачами мы справились» - подвел итоги полевого выхода командир самарского СОБР «Омега» полковник Алексей Монахов.
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Комментарии



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