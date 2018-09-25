Общественной палате Самарского региона исполняется 10 лет
25 сентября 2018 13:11
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Общественной палате Самарского региона 10 лет! Общественники провели более 500 мероприятий и благотворительных акций, сообщает Департамент информационной политики области.
"В Общественную палату вошли люди, чей авторитет для Самарской области является непререкаемым, люди, обладающие колоссальным опытом, талантом, небезразличным отношением к каждому жителю региона. Это заслуживает уважения со стороны всех органов власти",- отметил Губернатор Дмитрий Азаров.
"Без общественного обсуждения, ваших советов, значимые решения в регионе приниматься не могут. Отдельно благодарю всех членов Палаты за вклад в формирование Стратегию Лидерства, работа над которой идет в течении 6 месяцев. Благодаря вам она стала по-настоящему народной", - сказал Дмитрий Азаров.
Отдельно глава региона отметил работу членов Общественной платы Самарской области при формировании новых подходов к предоставлению мер соцподдержки. "Уверен, вместе мы сможем довести начатое до конца этого года",- подчеркнул Губернатор.
Фото Департамента.
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