Общественники представят варианты второго имени самарского аэропорта «Курумоч»

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18 октября в 14:00 на площадке Общественной палаты Самарской области (г.Самара, ул. Галактионовская, д.132, оф.502) состоится пресс-конференция, посвященная региональному этапу проекта «Великие имена России».Цель проекта – присвоение 45 международным аэропортам страны имен великих соотечественников, олицетворяющих величие и славу России. Организаторами проекта на федеральном уровне выступают Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество.До 21 октября 2018 года продолжатся сбор и обсуждение предложений на площадке Общественной палаты Самарской области, как и во всех других регионах-участниках проекта. По результатам публичных обсуждений совместно с представителями власти и общественными объединениями в каждом субъекте Российской Федерации будет сформирован первичный список имен-претендентов для названия местного аэропорта.Жители Самарской области активно вносят свои предложения по телефону (846) 337-25-77 и e-mail: ImenaRossiiSamara@mail.ru. Региональная приемная по сбору предложений от граждан до 21 октября 2018 года работает на площадке Общественной палаты Самарской области по адресу: г.Самара, ул.Галактионовская, д.132, оф.502. Имена, которые предложили не менее 500 участников, добавляются в региональные списки первого этапа и попадают в лонг-лист.Напомним, общенациональный проект «Великие имена России» предусматривает четыре этапа реализации:1 этап. 11 – 21 октября. СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РЕГИОНОВОбщественные палаты субъектов Российской Федерации на своих площадках проводят публичные обсуждения с участием представителей власти и общественных объединений. По их результатам в каждом регионе формируется первичный список имён-претендентов для названия местного аэропорта. Список включает от трех до десяти вариантов-претендентов по каждому аэропорту России.2 этап. 22 – 28 октября. ФОРМИРОВАНИЕ ЛОНГ-ЛИСТОВГраждане РФ могут добавлять свои варианты имен к предложениям регионов 1 этапа. Каждый человек может выбрать один аэропорт из списка и предложить для него один вариант имени. Способы участия: онлайн на сайте https://великиеимена.рф/; по телефону «горячей линии»: 8-800-707-93-17. Варианты, предложенные более чем 500 участниками, включаются в лонг-лист конкурса.3 этап. 29 октября – 7 ноября. ФОРМИРОВАНИЕ ШОРТ-ЛИСТОВВ ходе социологических опросов определяются тройки лидеров имён-претендентов для каждого аэропорта.4 этап. 8 ноября – 30 октября. ФИНАЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ - ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙЛюбой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Способы участия: на сайте https://великиеимена.рф/; в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники»); отправкой смс-сообщения на короткий номер; по телефону «горячей линии» 8-800-707-93-17; путем заполнения анкет (в печатных изданиях, на постах волонтеров, расположенных на ж/д вокзалах и аэропортах, на борту самолетов).Итоги голосования будут объявлены на ежегодном форуме «Добровольцы России» 5 декабря 2018 года. Проект реализуется в формате общенационального конкурса, что позволит обеспечить максимальный охват населения и учесть мнение граждан, сообщает пресс-служба облправительства.