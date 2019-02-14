Обратиться к приставам самарцы могут в любой день

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Обратиться к судебным приставам региона теперь можно не только по вторникам и четвергам. С начала года в каждом отделе дежурит судебный пристав исполнитель, готовый помочь взыскателям, должникам и их представителям по будням с 9:00 до 18:00.Также граждане могут узнать о ходе исполнительного производства в режиме «он-лайн» через официальный сайт УФССП России по Самарской области (r63.fssprus.ru) в разделе «Личный кабинет стороны исполнительного производства». С помощью данного сервиса можно подать электронное заявление о наличии исполнительного производства в отношении физического или юридического лица, либо о ходе исполнительного производства находящегося на исполнении в отношении физического или юридического лица.Ответ заявителю предоставляется в электронном виде, который поступит в «Личный кабинет стороны исполнительного производства», в течении 17 рабочих дней.Для подачи заявления необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете стороны исполнительного производства», заполнив личные данные.