Я нашел ошибку
Главные новости: 
На сегодняшний день прооперирован 21 человек. Результаты отличные и хорошие.
На телеканале "Россия-1" рассказали об уникальных нейрохирургических операциях, которые проводятся в самарской больнице Семашко
Министр ознакомился с работой приемного, клинико-диагностического отделений и сосудистого центра.
Михаил Ратманов посетил больницу им. Н.И. Пирогова
21 ноября на площадках Всероссийского Выставочного центра ( Москва) состоялось открытие Национального чемпионата профессионального мастерства
Первые победы региональной сборной на национальном чемпионате "Абилимпикс"
Уникальность указанной операции заключается в сохранении естественной биомеханики позвоночника пациента и исключении рецидива грыжи диска
В Самаре врачами больницы Пирогова проведена совместная операция с участием французского коллеги
В первую очередь речь идет о таких лекарствах, как димедрол и фенобарбитал.
ГИБДД планирует ввести наказание за употребление успокаивающих лекарств за рулем
Такая сумма выделена на завершение строительства здания в границах ул.Дерябинской и Самойловской.
В Шестой суд в Самаре вложат 941,5 млн рублей
Ввести секции 4 и 5 планировали в апреле 2018.
ПОСКО не смогло ввести в эксплуатацию секции ЖК «Париж»
Вход на гостевую трибуну (сектор D 124) будет платным.
Вниманию болельщиков, собирающихся на матч "Спартак" - "Крылья Советов", который состоится в Москве
сегодня  Четверг, 22 ноября, 15:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/11:
USD 65.95
0.36
EUR 75.15
-0.03
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Обнаружен вирус, отключающий антивирус на компьютере

22 ноября 2018 09:47
140
Обнаружен вирус, отключающий антивирус на компьютере
Троянец проникает на компьютер, устраняет конкурентов и удаляет антивирусную программу.

Специалисты компании "Доктор Веб" сообщили об обнаружении компьютерного вируса, который при установке отключает защиту — удаляет антивирус.

Троянец Linux.BtcMine.174 при попадании на компьютер устанавливает другой вирус, Linux.BackDoor.Gates.9, который способен участвовать в DDoS-атаках. Затем троянец ищет на устройстве другие вирусы-майнеры и закрывает их, устраняя конкурентов. Далее вирус ищет антивирусные программы и удаляет их.

После этого, оставшись наедине с пользователем, троянец регистрируется в автозагрузке и запускает процесс майнинга криптовалюты Monero. Вирус постоянно проверяет, корректно ли работает программа, и перезапускает её в случае проблем, а также регулярно устанавливает обновления. Чтобы обезопаситься от нового вируса, эксперты рекомендуют чаще обновлять антивирусные системы.

Вирусы можно подцепить не только на ПК, но и на смартфонах. Например, авторитетный разработчик рассказал о 13 приложениях для Android-смартфона, которые воруют личные данные пользователя после установки, пишет Лайф.

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
22 ноября 2018  15:07
21 ноября на площадках Всероссийского Выставочного центра ( Москва) состоялось открытие Национального чемпионата профессионального мастерства
Первые победы региональной сборной на национальном чемпионате "Абилимпикс"
21 ноября на площадках Всероссийского Выставочного центра ( Москва) состоялось открытие Национального чемпионата профессионального мастерства... Социум
48
22 ноября 2018  14:43
В первую очередь речь идет о таких лекарствах, как димедрол и фенобарбитал.
ГИБДД планирует ввести наказание за употребление успокаивающих лекарств за рулем
В первую очередь речь идет о таких лекарствах, как димедрол и фенобарбитал.  Социум
73
22 ноября 2018  12:20
Операторы связи предупредили о серьезном повышении тарифов
Операторы связи предупредили о серьезном повышении тарифов
Одним из главных факторов для роста цен опрошенные назвали повышение с 1 января 2019 года ставки НДС. Социум
166
Весь список

Здравоохранение
22 ноября 2018  15:26
На сегодняшний день прооперирован 21 человек. Результаты отличные и хорошие.
На телеканале "Россия-1" рассказали об уникальных нейрохирургических операциях, которые проводятся в самарской больнице Семашко
На сегодняшний день прооперирован 21 человек. Результаты отличные и хорошие.   Здравоохранение
0
22 ноября 2018  15:20
Министр ознакомился с работой приемного, клинико-диагностического отделений и сосудистого центра.
Михаил Ратманов посетил больницу им. Н.И. Пирогова
Министр ознакомился с работой приемного, клинико-диагностического отделений и сосудистого центра.   Здравоохранение
24
22 ноября 2018  14:57
Уникальность указанной операции заключается в сохранении естественной биомеханики позвоночника пациента и исключении рецидива грыжи диска
В Самаре врачами больницы Пирогова проведена совместная операция с участием французского коллеги
Уникальность указанной операции заключается в сохранении естественной биомеханики позвоночника пациента и исключении рецидива грыжи диска  Здравоохранение
51
Весь список
Новости медицины
16 ноября 2018  10:00
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
 В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
250
6 ноября 2018  21:53
Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
 К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято.  Новости медицины
311
29 октября 2018  22:09
Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
 Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
379
Весь список
Туризм
22 ноября 2018  12:54
В России сократят срок выдачи загранпаспорта
В России сократят срок выдачи загранпаспорта
Дополнительного финансирования не потребуется. Туризм
99
14 ноября 2018  15:07
Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%
Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
354
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
542
Весь список
Образование
22 ноября 2018  13:22
Самарских детей начнут записывать в первые классы с 18 декабря
Самарских детей начнут записывать в первые классы с 18 декабря
Принимать заявления будут самарские лицеи и гимназии, за которыми закреплена территория всего города. Образование
99
22 ноября 2018  12:29
В с. Кинель-Черкассы Самарской области состоится XIV Ярмарка педагогических инноваций
В с. Кинель-Черкассы Самарской области состоится XIV Ярмарка педагоги ческих инноваций
В этом году на участие в Ярмарке заявлено 330 проектов. Образование
98
22 ноября 2018  10:11
Минпросвещения не собирается отказываться от системы ЕГЭ
Минпросвещения не собирается отказываться от системы ЕГЭ
При этом ведомство разделяет мнение о необходимости повышения профориентации школьников. Образование
153
Весь список

Культура
21 ноября 2018  16:20
В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт со сценами и номерами из известных и редко исполняемых опер Пуччини.
В воскресенье в Самарском театре оперы и балета премьера оперы "Джанни Скикки"
В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт со сценами и номерами из известных и редко исполняемых опер Пуччини.  Культура
271
21 ноября 2018  12:37
XXVI Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского состоится в Самаре
XXVI Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского состоится в Самаре
Около 140 молодых музыкантов из России, Молдовы, Германии, Китая и Англии продемонстрируют свое мастерство в пяти номинациях.  Культура
149
21 ноября 2018  11:43
В Самаре открывается юбилейная фотовыставка «Новый поворот» Выставка продлится до 9 декабря.
В Самаре открывается юбилейная фотовыставка «Новый поворот»
Выставка продлится до 9 декабря. Культура
158
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
266
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
612
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1658
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
445
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
411
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
885
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
970
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
927
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
955
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
805
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
803
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1223
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1586
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1641
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2776
Весь список

Мероприятия
В усадьбе А.Толстого детей и родителей ждет незабываемый новогодний праздник
В воскресенье в Самарском театре оперы и балета премьера оперы "Джанни Скикки"
Новые грани литературы и музыки откроются в проекте «Имена России» в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные