Областной слет активистов движения ЮИД состоится в Самарской области
27 марта 2018 11:49
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30 марта в 12.00 на базе ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный состоится областной слет активистов движения ЮИД, посвященный 45-летию образования движения.
В программе слета:
– церемония награждения 43 победителей и призеров (из более 700 участников конкурсов) следующих областных мероприятий: региональной интернет-олимпиады по ПДД, конкурсов компьютерных мультимедийных проектов «В добрый путь», литературных работ «Добрая дорога детства», детских газет и журналов «Улицы, транспорт и мы», творческих работ «Безопасная дорога глазами ребенка», фоторабот «Внимание - дорога!»,
– включение телемоста с представителями юидовского движения из других регионов;
– квест-игра для 12 команд (48 чел.) образовательных организаций, являющихся базовыми площадками по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
– круглый стол с участием инспекторов ГИБДД, педагогических работников, юных инспекторов движения с обсуждением проблем и перспектив развития юидовского движения в образовательных организациях Самарской области. Принятие обращения к будущим командам ЮИД, передача капсулы с обращением представителю УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
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