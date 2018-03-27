Областной слет активистов движения ЮИД состоится в Самарской области

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30 марта в 12.00 на базе ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный состоится областной слет активистов движения ЮИД, посвященный 45-летию образования движения.В программе слета:– церемония награждения 43 победителей и призеров (из более 700 участников конкурсов) следующих областных мероприятий: региональной интернет-олимпиады по ПДД, конкурсов компьютерных мультимедийных проектов «В добрый путь», литературных работ «Добрая дорога детства», детских газет и журналов «Улицы, транспорт и мы», творческих работ «Безопасная дорога глазами ребенка», фоторабот «Внимание - дорога!»,– включение телемоста с представителями юидовского движения из других регионов;– квест-игра для 12 команд (48 чел.) образовательных организаций, являющихся базовыми площадками по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.– круглый стол с участием инспекторов ГИБДД, педагогических работников, юных инспекторов движения с обсуждением проблем и перспектив развития юидовского движения в образовательных организациях Самарской области. Принятие обращения к будущим командам ЮИД, передача капсулы с обращением представителю УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.