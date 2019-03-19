Объединение детских библиотек Тольятти присоединилось к акции ГУ МВД России по Самарской области «Возродим библиотеку!».

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В Веденский район для несения службы в составе сводного отряда самарские правоохранители впервые прибыли в 2001 году. Задачи, возлагаемые на полицейских, были самые разные, но главная из них - помощь местным коллегам и органам самоуправления в обеспечении общественной безопасности. За прошедшие годы у полицейских сложились дружеские отношения с местным населением, установилось тесное сотрудничество с районным отделом полиции.С 2013 года по инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области сотрудники самарских органов внутренних дел осуществляют шефство над библиотекой, находящейся в населенном пункте Ведено Чеченской Республики, которая пострадала во время боевых действий.Документальный фильм ТРК «Губерния» о восстановлении утраченного культурного наследия – «Книги, опалённые войной» – можно посмотреть на сайте ГУ МВД России по Самарской области.Каждый житель Самарского региона может принять участие в акции «Возродим библиотеку!». Участниками могут стать организации, частные предприниматели, представители творческой интеллигенции, преподаватели, студенты, учащиеся и все жители региона.Для передачи в фонд Веденской библиотеки принимаются издания в хорошем состоянии любого жанра и переплета, кроме религиозного содержания. После категорирования книги распределяются по всем библиотекам Веденского района.Адрес сбора книг в городе Самара: Культурный центр при ГУ МВД России по Самарской области, г. Самара, ул. Степана Разина, 46 (книги можно оставлять на вахте).Жителей губернии, изъявивших желание участвовать в акции, но не имеющих возможности транспортировать печатную продукцию, просьба обращаться по телефонам: +7 (846) 278-13-39; +7-999-701-02-33; +7-999-701-00-44.В Тольятти сбор книг в рамках акции «Возродим библиотеку!» будет проходить до 30 апреля на площадках детских библиотек. Адреса и режим работы библиотек указаны на сайте: http://child-lib.ru/library/