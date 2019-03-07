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Об опасности приближения к объектам электроэнергетики во время паводка!

7 марта 2019 09:53
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Об опасности приближения к объектам электроэнергетики во время паводка!
«Самарские распределительные сети» предупреждают граждан.

В связи с приближением весеннего паводка возникает возможность подтопления объектов электроэнергетики (ЛЭП, ПС, ТП, КТП) паводковыми водами, что в свою очередь приводит к увеличению рисков и опасности поражения электрическим током при приближении к подтопленным объектам электроэнергетики (уменьшение габаритных расстояний до проводов ЛЭП при использовании плавсредств, влажная среда, не являющаяся диэлектриком).
Для предупреждения электротравматизма необходимо соблюдать меры безопасности.

Запрещается:
приближаться к подтопленным объектам электроэнергетики, в том числе опорам ЛЭП - на расстояние ближе 25 м;
двигаться по водоемам (в том числе образованным паводковыми водами) в местах пересечения с ЛЭП при расстояниях от проводов ЛЭП до плавсредств, перевозимых грузов, применяемых средств и приспособлений, а также людей - менее 5 м;
проводить любые работы в охранной зоне ЛЭП без согласования с владельцами ЛЭП.

О случаях повреждений ЛЭП просьба сообщать в оперативно-диспетчерские службы производственных отделений филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» по месту нахождения ЛЭП:

- Самарское производственное отделение (846) 994-55-04
- Волжское производственное отделение (846) 992-07-36
- Жигулевское производственное отделение (84862) 64-352
- Чапаевское производственное отделение (84639) 22-304
- Энергетическую горячую линию филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» (846) 339-35-74

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