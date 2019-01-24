ОНФ выявил топ 10 регионов с наибольшими проблемами в питании

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По итогам опроса о качестве питания в образовательных и медицинских учреждениях, проведенного в конце 2018 г., эксперты ОНФ выявили топ 10 регионов с наиболее худшей и лучшей ситуацией в сфере социального питания. В среднем по стране треть респондентов негативно отзывается о качестве оказания услуги питания в больницах, школах и детских садах регионов. В опросе приняло участие 48 тыс. человек.Самые негативные оценки респондентов получили Оренбургская область — 52,3% отзывов, Республика Дагестан — 52,3%, Ульяновская область — 52%. Примечательно, что во всех трех регионах в 2017 году по итогам проверки ОНФ были выявлены признаки антимонопольных соглашений. А в Республике Дагестан и Ульяновской области ФАС России уже подтвердила создание картелей.Методика ранжирования регионов строилась на среднем значении ответа на три основных вопроса: вкусовые качества, достаточность питания и условия, в которых оказывается услуга.«Это первый столь масштабный опрос, который проходит на независимой площадке проекта ОНФ «За честные закупки». Конечно, методику надо совершенствовать, и мы внесем ряд существенных дополнений, например, оценку доступности горячего питания. Но главное: большое количество респондентов — это явный сигнал о том, что проблема очень волнует общество», — заявил Владимир Чернигов, эксперт ОНФ, президент Института отраслевого питания.Наименьшее недовольство качеством питания высказали респонденты в Калужской — 8%, Вологодской областях — 9%, в также в Чувашской Республике и Астраханской области — по 9,3%. Среди этих регионов картель ранее был выявлен только в Вологодской области силами местного комитета государственного заказа.«Мы реализуем пилотный проект по централизации складских услуг и проверки качества продукции. Когда стали анализировать, что происходит в отрасли социального питания, выявили ряд закономерностей в торгах и обратились со своими подозрениями на антимонопольное соглашение в ФАС. Подозрения подтвердились, на участников картеля заведено антимонопольное дело. А по итогам первого года работы пилотного проекта и пристального внимания к сфере удалось достичь снижения стоимости по отдельным позициям до 50%», — отметил Александр Торопов, председатель комитета государственного заказа Вологодской области.«Данные, полученные в ходе опроса, подтверждают тезисы доклада ОНФ «Про питание», который мы сформировали по итогам года работы. Социального питания как системы в стране не существует. Среди федеральных органов власти ответственных за государственную услугу нет, даже несмотря на то, что по объему средств соцпитание — это примерно 500 млрд рублей, то есть больше, чем закупки лекарств. Неудовлетворенность качеством очень высокая, а ответственность спущена на руководителей учреждений, у которых нет ни навыков, ни финансирования, ни полноценных полномочий. Мы будем ежегодно проводить опрос не столько с целью оценки регионов, сколько с задачей поднять эту тему на региональном и федеральном уровнях. На площадке Госдумы РФ мы обсудим законопроект о «Социальном питании», который подготовлен группой экспертов. Кроме того, мы направили доклад «Про питание» Федеральному Собранию и Правительству РФ с просьбой включится в законотворческую работу по созданию закона и наведению порядка в этой системе», — подчеркнул координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.pixabay.com