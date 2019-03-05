ОАО «Самарский подшипниковый завод» задолжал сотрудникам свыше 11 млн рублей зарплаты

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Прокуратурой Советского района г. Самары проведена проверка соблюдения трудового законодательства ОАО «Самарский подшипниковый завод».Установлено, что по состоянию на 21.01.2019 у предприятия имеется задолженность по выплате заработной платы в связи с сокращением штата на сумму свыше 11 млн рублей.По результатам проверки подготовлено 160 исковых заявлений в суд в защиту трудовых прав граждан, конкурсному управляющему внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ.Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.