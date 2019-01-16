Независимые АЗС стали размышлять о появлении ценников на пол-литра
16 января 2019 11:30
407
Президент НТС Павел Баженов отметил, что при этом проблема постоянного роста цен на моторное топливо так и не будет решена.
Независимые АЗС не исключают появления ценников на пол-литра бензина и предупреждают о возможном введении маркетинговых " ухищрений" при продаже топлива. Об этом сообщили в Независимом топливном союзе (НТС).
— Конечно, можно действовать в соответствии с маркетинговыми рецептами продуктовой розницы и продавать "пресловутые 9 яиц". Да, можно поставить на стелах АЗС цену 20 рублей за АИ-92 хоть завтра. Правда, цена будет за пол-литра, — заявил Павел Баженов.
Однако при этом, по его словам, проблема постоянного роста цен на моторное топливо так и не будет решена. Для решения проблемы нужна комплексная реформа топливного рынка. Баженов не исключает, что, если предложения Топливного союза будут реализованы, совсем скоро можно будет увидеть на стелах 35 рублей.
В частности, НТС предлагает отменить акцизы на топливо, обязать отечественные нефтяные компании реализовывать все производимые нефтепродукты через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу, а также привязать розничную цену к биржевым котировкам.
Пользователи соцсетей ранее обратили внимание на необычную упаковку куриных яиц: вместо привычного десятка — их девять. Создатель "девятки" — птицефабрика "Вараксино" — заверил, что новинка не связана с повышением цен или маркетинговыми ходами, пишет Лайф.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
16 января 2019 14:02
Водителей призывают быть внимательными на дорогах. Социум
14
16 января 2019 13:41
Как отмечают специалисты, причин более светлого неба ночью может быть две. Социум
65
16 января 2019 13:25
Синоптики прогнозируют снег. Социум
39
Здравоохранение
15 января 2019 23:39
Как следует из комментария сотрудника больницы, терапевтическое отделение просто не справляется с наплывом пациентов. Здравоохранение
491
15 января 2019 23:08
Предотвратить болезнь Альцгеймера может новый разрабатываемый препарат от инсульта. Побочный эффект обнаружился при опытах на мышах. Здравоохранение
457
14 января 2019 16:37
По итогу прошлого года почти 15 тысяч доноров сдали кровь 25537 раз, из них 5491 человек стал донором впервые. Здравоохранение
412
Новости медицины
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
160
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
163
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
442
Туризм
16 января 2019 13:02
В ведомстве назвали предложение бизнесменов нарушением прав россиян. Туризм
60
11 января 2019 09:56
Большинство считает, что россияне слишком сильно шумят. Туризм
341
27 декабря 2018 12:51
Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Туризм
467
Образование
15 января 2019 12:48
При этом очевидного фаворита на должность пока не видно. Образование
627
15 января 2019 12:28
Сама аттестация запланирована на 12 марта. Образование
282
14 января 2019 13:23
В конце ноября Рособрнадзор лишил аккредитации Самарскую областную академию Наяновой. Образование
409
Культура
15 января 2019 23:57
Сейчас лента находится в активной фазе постпродакшена, планируется, что она будет готова к началу марта. Культура
618
15 января 2019 14:47
Представленные в Самаре картины — это эталонные произведения, от которых нужно отталкиваться, изучая творчество Артура Фонвизина. Культура
305
15 января 2019 13:19
Все праздники областные театры работали в активном режиме. Культура
287
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
494
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
661
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
881
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
515
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
694
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
898
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
812
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1095
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
724
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1502
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1310
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1662
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2032
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2224
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3452
Мероприятия