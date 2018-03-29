Нетрезвая должница из Новокуйбышевска потребовала явиться к ней сразу 3 приставов-мужчин

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Работниками отдела судебных приставов г. Новокуйбышевска Самарской области был проведен рейд по должникам. Одной из тех, кому нанесли визит судебные приставы-исполнители, оказалась гражданка Л. Женщина задолжала за жилую площадь и коммунальные платежи 115 тысяч рублей, в связи с чем в отношении нее и было возбуждено соответствующее исполнительное производство.Дама открыла дверь работникам УФССП России по Самарской области в состоянии алкогольного опьянения. Судебные приставы потребовали у гражданки Л. прийти на прием в отдел, на что женщина выдвинула ответные требования — явиться к ней сразу 3 судебным приставам мужского пола, с какой целью — не уточнила.В рамках исполнительного производства работниками Службы судебных приставов в отношении гражданки Л. было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. В настоящий момент ее задолженность сократилась и составляет 65 тысяч рублей.