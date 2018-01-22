Я нашел ошибку
Главные новости: 
Как отметил Пивкин, светофор заработает в этом месте в 2018 году.
На 23-м километре Московского шоссе появится светофор после завершения реконструкции моста
Теперь 1% богачей владеет уже 82% всего мирового богатства.
Социальное расслоение в мире вновь выросло
Первый в области крематорий планируют разместить на территории бывшего совхоза «Рубежное»
Первый в области крематорий планируют разместить на территории бывшего совхоза «Рубежное»
В публикации представлены результаты анализа основных структурных единиц, из которых построены интерметаллиды (химические соединения двух или более металлов).
Ученые Самарского университета предложили универсальную схему для прогнозирования новых материалов
Правительство РФ запретило мессенджерам распространять информацию о работе со спецслужбами По запросу спецслужб владелец мессенджера должен предоставить информацию в течение трех месяцев.
Правительство РФ запретило мессенджерам распространять информацию о работе со спецслужбами
Бывшие работники магазина в Саратовской области украли из него 6 велосипедов Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых.
Бывшие работники магазина в Саратовской области украли из него 6 велосипедов
Самарский метрополитен получит 35 млн рублей Муниципальное предприятие нашло кредитора.
Самарский метрополитен получит 35 млн рублей
Штрафы за нарушение ПДД в регионах пойдут на дороги В правительстве намерены запретить регионам тратить эти средства по своему усмотрению.
Штрафы за нарушение ПДД в регионах пойдут на дороги
сегодня  Понедельник, 22 января, 14:58
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/01:
USD 56.59
-0.17
EUR 69.4
0.14
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Нерадивая мать в Самарской области задолжала своему ребенку свыше 200 тысяч рублей

22 января 2018 11:36
113
Нерадивая мать в Самарской области задолжала своему ребенку свыше 200 тысяч рублей
За неисполнение своих родительских обязательств жительница Шенталинского района проведет 100 часов за обязательными работами.

В отделе судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов Самарской области в отношении гражданки К. было возбуждено исполнительное производство о ежемесячном взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего сына в размере 1/6 части всех видов заработка.
В течение года женщина вопреки решению суда и без уважительных на то причин не выплачивала своему ребенку алименты. Долг гражданки К. составил 211 тысяч рублей.
Не смотря на заверения, что женщина оказывает своему сыну материальную помощь, предоставить доказательств она не смогла. Опекун мальчика сообщил, что в 2017 году никаких денежных средств в пользу ребенка не поступало. Из материальных ценностей ребенок получил от гражданки К. лишь сотовый телефон без документов, точную стоимость которого установить невозможно.
В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в отношении должницы был составлен административный протокол. Судом гражданке К. было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Работниками ведомства женщина также была предупрежден, что в случае дальнейшего уклонения от исполнения своих обязательств, ей грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ, предусматривающая наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года, сообщает ведомство.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
22 января 2018  14:31
Теперь 1% богачей владеет уже 82% всего мирового богатства.
Социальное расслоение в мире вновь выросло
Теперь 1% богачей владеет уже 82% всего мирового богатства.   Социум
33
22 января 2018  14:19
Первый в области крематорий планируют разместить на территории бывшего совхоза «Рубежное»
Первый в области крематорий планируют разместить на территории бывшего совхоза «Рубежное»
  Социум
80
22 января 2018  13:11
Руководителя линейного отдела полиции Тольятти наградили за спасение мальчика
Руководителя линейного отдела полиции Тольятти наградили за спасение мальчика на льду
Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении его ведомственной медалью «За смелость во имя спасения». Социум
82
Весь список

Здравоохранение
22 января 2018  12:27
Часть автопарка Самарской станции скорой помощи будут ремонтировать и обслуживать частники Подрядчика намерены определить в первом квартале 2018 года.
Часть автопарка Самарской станции скорой помощи будут ремонтировать и обслуживать частники
Подрядчика намерены определить в первом квартале 2018 года. Здравоохранение
101
20 января 2018  12:10
Кабмин РФ одобрил законопроект о вводе лекарств в гражданский оборот
Кабмин РФ одобрил законопроект о вводе лекарств в гражданский оборот
Для ввозимых в Россию лекарств необходимо будет представлять в Росздравнадзор сертификат производителя. Здравоохранение
400
19 января 2018  22:25
Пациент или законный представитель получает право по запросу получать документы и выписки, в том числе в электронной форме.
Минздрав разработал порядок выдачи электронных справок
Пациент или законный представитель получает право по запросу получать документы и выписки, в том числе в электронной форме.   Здравоохранение
584
Весь список
Новости медицины
5 января 2018  20:07
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
 Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
224
22 декабря 2017  22:03
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
 Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
245
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
689
Весь список
Туризм
18 января 2018  11:47
На «Даче со слонами» в Самаре могут открыть музей Профильное министерство проработает этот вопрос.
На «Даче со слонами» в Самаре могут открыть музей
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
517
17 января 2018  11:54
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
770
17 января 2018  11:07
Самара вошла в топ-3 туристических городов ПФО Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году.
Самара вошла в топ-3 туристических городов ПФО
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
273
Весь список
Образование
22 января 2018  14:06
В публикации представлены результаты анализа основных структурных единиц, из которых построены интерметаллиды (химические соединения двух или более металлов).
Ученые Самарского университета предложили универсальную схему для прогнозирования новых материалов
 В публикации представлены результаты анализа основных структурных единиц, из которых построены интерметаллиды (химические соединения двух или более... Образование
61
19 января 2018  11:44
Молодой ученый Самарского университета стал участником телешоу на федеральном канале Его выступление посвящено аналитической химии.
Молодой ученый Самарского университета стал участником телешоу на федеральном канале
Его выступление посвящено аналитической химии. Образование
241
19 января 2018  09:00
Самарцев приглашают на дискуссионный клуб на французском языке Вход свободный для всех желающих.
Самарцев приглашают на дискуссионный клуб на французском языке
Вход свободный для всех желающих. Образование
184
Весь список

Культура
22 января 2018  13:23
Самарский литературный музей проведет сказочные выходные Музей приглашает в гости маленьких любителей сказок и их родителей.
Самарский литературный музей проведет сказочные выходные
Музей приглашает в гости маленьких любителей сказок и их родителей. Культура
82
22 января 2018  12:58
Три команды КВН Самарской области будут играть в телевизионной лиге движения Такие итоги получены по результатам Международного фестиваля.
Три команды КВН Самарской области будут играть в телевизионной лиге движения
Такие итоги получены по результатам Международного фестиваля. Культура
83
22 января 2018  12:52
В Самарском театре оперы и балета состоится творческий вечер солиста театра, заслуженного артиста России Андрея Антонова Мероприятие пройдет на малой сцене.
В Самарском театре оперы и балета состоится творческий вечер солиста театра, заслуженного артиста России Андрея Антонова
Мероприятие пройдет на малой сцене. Культура
106
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
109
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
511
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
499
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1265
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
457
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
436
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6527
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2433
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9352
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3195
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1880
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2304
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2182
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1834
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3445
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают на киновечер и выставку в память Высоцкого
Самарский музей модерна приглашает детей на курс занятий, посвященный художникам XX века
В Самаре свыше 400 новобранцев ЦВО приняли Военную присягу
Весь список
Популярное
за сегодня

21 января скоропостижно скончался режиссер самарского драмтеатра Вячеслав Гвоздков

741

Тольяттинец задержал вооруженного преступника и передал его правоохранителям

510

Съемочная группа «Ревиззоро» побывала на Троицком рынке в Самаре

246
за неделю

Соблюдая православные традиции: Дмитрий Азаров "окунулся в иордань на реке Самара"

2243

Сотрудники бюро медико-социальной экспертизы Самарской области подозреваются в мошенничестве с пенсиями по инвалидности

2171
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда