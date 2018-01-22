Нерадивая мать в Самарской области задолжала своему ребенку свыше 200 тысяч рублей

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В отделе судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов Самарской области в отношении гражданки К. было возбуждено исполнительное производство о ежемесячном взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего сына в размере 1/6 части всех видов заработка.В течение года женщина вопреки решению суда и без уважительных на то причин не выплачивала своему ребенку алименты. Долг гражданки К. составил 211 тысяч рублей.Не смотря на заверения, что женщина оказывает своему сыну материальную помощь, предоставить доказательств она не смогла. Опекун мальчика сообщил, что в 2017 году никаких денежных средств в пользу ребенка не поступало. Из материальных ценностей ребенок получил от гражданки К. лишь сотовый телефон без документов, точную стоимость которого установить невозможно.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в отношении должницы был составлен административный протокол. Судом гражданке К. было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.Работниками ведомства женщина также была предупрежден, что в случае дальнейшего уклонения от исполнения своих обязательств, ей грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ, предусматривающая наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года, сообщает ведомство.