Названы самые редкие имена для младенцев в Самаре

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26 июля в здании министерства имущественных отношений Самарской области (г.Самара), состоялось расширенное совещание под председательством врио руководителя управления ЗАГС Самарской области Екатерины Мельник, на котором подвели итоги работы ЗАГС за полгода. В частности, названы самые редкие имена для новорожденных.По популярности родительского выбора лидируют имена новорожденных: для мальчиков – Артём (401), Александр (337), Михаил (307), Дмитрий (303), Максим (284); для девочек – Анастасия (311), София (293), Мария (289), Виктория (287), Анна (269). В самарском регионе родители назвали детей такими необычными (редкими) именами, как: Валентин, Светозар, Фома (по 2), Благород, Джонатан, Ерофей, Лукьян, Май, Ратимир, Святогор (по 1); Иветта (2), Венеция, Виола, Владимира, Ефросинья, Забава, Катарина, Лучезара, Любослава, Сталина (по 1).Управлением ЗАГС Самарской области отмечено, что проведение в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 матчей в г. Самаре не повлияло на рейтинг имен новорожденных, а также на статистику зарегистрированных браков с иностранными гражданами в этот период.Фото: pixabay.com