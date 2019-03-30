Названы наиболее стабильные сферы труда в России
30 марта 2019 12:41
84
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
В число стабильных вошла и социальная сфера — здравоохранение и образование, а также область IT-технологий.
Менее уверенно себя чувствуют работники аграрной сферы, рыболовства и ЖКХ. Как пояснили специалисты, в этих областях достаточно высок риск сокращения мест и для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, и для руководителей. Однако это не касается основного персонала — квалифицированных рабочих, спрос на которых будет расти.
Также нестабильной была названа сфера администрирования и документооборота, поскольку сейчас появляется много IT-продуктов, которые заменяют рутинные процессы. По похожей причине рискуют попасть под сокращение сотрудники банков и страхования.
«Эксперты рекомендуют сейчас, когда четко заявлен спрос на высокий уровень квалификации, постоянно актуализировать, повышать профессиональное мастерство, относиться к самому себе как к собственной инвестиции», — советуют эксперты, их слова приводит RT.
Ранее в марте Минтруд назвал профессии с переизбытком и дефицитом специалистов. Оказалось, что рынок труда переполнен менеджерами, при этом фиксируется существенный недостаток представителей технических профессий, пишут "Известия".
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Комментарии
Социум
30 марта 2019 12:55
Премьер отметил, что уже давно ведет социальные сети. Социум
84
30 марта 2019 12:41
Нестабильной была названа сфера администрирования и документооборота. Социум
81
30 марта 2019 11:52
С точки зрения здоровья для этого нет никаких препятствий. Социум
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