Научно-практическая конференция «Будущее города – в профессионализме молодых» пройдет в Новокуйбышевске

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30 марта в Новокуйбышевске в центральной библиотеке имени А.С.Пушкина (г.о.Новокуйбышевск, Библиотечный проезд, 1) состоится научно-практическая конференция «Будущее города – в профессионализме молодых».Конференция проходит в формате конкурса молодежных разработок и проектов по инициативе совета работающей молодежи городского округа Новокуйбышевск. Инициатива была поддержана комитетом по делам молодежи округа, градообразующими промышленными предприятиями и первое мероприятие состоялось в 2009 г. в Год молодежи на городском уровне. 1ая конференция собрала 17 участников.Проведение мероприятия стало традиционным, год за годом не только увеличивается количество участников и презентуемых работ, но и расширяется география участников.Основными заинтересованными партнерами мероприятия выступают предприятия г.о.Новокуйбышевск, а также некоторые предприятия и организации Самарской области, которые перечисляют финансовые средства на организацию конференции, направляют молодых специалистов с разработками для участия в конкурсе, а также молодых представителей для проведения мероприятия.В 2017-2018 гг. конференция проходит среди представителей Самарского региона. Ежегодно количество участников конференции составляет более 200 человек, которые представляют более 100 научно-практических разработок и проектов. Традиционно на церемонии открытия оглашаются достижения победителей конференции прошлых лет – разработки молодых специалистов внедряются на производствах со значительным экономическим эффектом, молодежь стажируется на российских и зарубежных предприятиях, трудоустраивается, становится обладателями губернских премий, грантов различного уровня, продвигается по службе, получает ученые степени.В состав жюри входят представители крупных городских и областных предприятий, законодательной и исполнительной власти, общественных структур, а также профессорско-преподавательский состав образовательных организаций региона.Положение о конференции опубликовано в социальной сети в интернете: https://vk.com/event37130472. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (84635) 6-20-14, 6-44-12.