Нацпарк «Самарская Лука» подвел итоги конкурса флешмобов «Покормите птиц!»

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Национальный парк «Самарская Лука» подвел итоги конкурса флешмобов «Покормите птиц!». Для участия в конкурсе необходимо было подготовить и провести в своем образовательном учреждении или в другом месте флешмоб на соответствующую тему. Цель этого конкурса — призвать всех подкармливать птиц зимой. Для наглядности можно было использовать различные агитационные материалы: плакаты, призывы, костюмы и прочее, а затем сделать видеосъемку флешмоба. Видео нужно было выложить на сайте школы, в различных социальных группах участников.Организаторы рассчитывали, что конкурс будет интересен для молодежи, тем более, что практически все сейчас имеют возможность снимать небольшие видео и выкладывать их на всеобщее обозрение в социальных сетях. К сожалению, ожидания не оправдались. Возможно, тема голодающих зимой птиц не особо затрагивает школьников, а, может, конкурс оказался слишком сложным или накануне новогодних праздников просто не хватило времени что-то придумать и поучаствовать.Итак, подводя итоги, сообщаем, что в конкурсе приняли участие всего четыре коллектива и три из них — из школы-интерната № 2 г. о. Жигулевск. Все четыре видео флешмобов можно посмотреть в группе «ВКонтакте» национального парка. Жюри приняло решение не присуждать призовые места, а поощрить ребят и педагогов, откликнувшихся на тяготы зимующих птиц, за активное участие. Сотрудники отдела экопросвещения выехали в школу № 6 и в школу-интернат № 2, где провели для ребят беседу и показ презентации о зимующих птицах, о том, как сделать правильные кормушки, чем можно и чем нельзя кормить птиц и т. п. А потом вручили участникам флешмобов дипломы за участие и небольшие подарки — календари карманные и настенные.Акция «Покормите птиц!» продолжается.pixabay.com