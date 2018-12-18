Найдены останки легендарного директора Куйбышевского авиазавода, погибшего в 1942 году
18 декабря 2018 10:44
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Под Нижним Тагилом поисковики обнаружили останки известного авиаконструктора Матвея Шенкмана, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в Twitter депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Наследники М.Шенкмана просят перенести и захоронить его останки в Самаре. Считаю это правильным. Пообещал сегодня инициативной группе оказать максимальное содействие. Память о таких людях должна жить и после их смерти", - написал Хинштейн.
"Знаменитая телеграмма Сталину Шенкману декабря 1941: «Вы подвели нашу стран...». Уже через месяц Куйбышевский авиазавод ежедневно выпускал 3 (!) Ил-2: и это в условиях, когда эвакуированные цеха выгружали прямо в поле. В итоге Ил-2 стал самым массовым советским штурмовиком", - пишет депутат.
С 1938 года Шенкман возглавлял Воронежский авиационный завод (в годы войны его эвакуировали в Куйбышев, ныне Самару). Под его руководством было налажено массовое производство штурмовиков Ил-2.
Конструктор погиб 23 мая 1942 года в авиакатастрофе по дороге в Нижний Тагил. Обломки самолета нашли в 2015 году.
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