Начался прием заявок на Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0»

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2019 год – юбилейный год для форума «Таврида 5.0» - форум проводится в пятый раз. В этом году на форуме соберутся самые творческие молодые люди со всей страны. Впервые форум пройдет в новой локации – недалеко от города Судака на полуострове Крым (до этого форум проводился на Бакальской косе). С 11 мая по 10 августа пройдет 12 смен форума, в которых примет участие 3 600 молодых людей.Регистрация участников форума «Таврида 5.0» пройдет через АИС «Молодежь России». Также для успешного прохождения отбора кандидатам необходимо выполнить творческое задание на сайте мыставриды.рф и пройти очное собеседование в своем регионе.Уже в мае начнется первый этап: профессионалы из сферы искусств попадут на форум и смогут воплотить собственные идеи в жизнь, благоустроив новый арт-кластер. Кроме того, молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры примут участие в отборе на урбанистический хакатон «Города» и в проектный офис по строительству образовательного центра «Таврида», волонтеры и тим-лидеры пройдут профессиональное обучение, а медиакоманда – тренинги.Второй этап форума пройдет с июня по август и включит в себя шесть смен: «Год театра», «Народная смена», «Контемпорари – арт смена. Между прошлым и будущим», «Рэп смена», «Видеопродакшн смена» и «Камеди смена». Музыкантов, литераторов, продюсеров, народных исполнителей, архитекторов, художников, stand-up комиков, блогеров, артистов и режиссеров ждут интенсивы в профессиональных тематических школах, мотивационные сессии, платформа Mystories (обмен опытом на примере реализации личных персональных кейсов). Наставниками и спикерами станут представители Музыкальной академии М.А.М.А. Игоря Матвиенко, Издательства «Эксмо-АСТ», Национальной театральной премии «Золотая маска», Московского Архитектурного института, Национального института дизайна, Союза дизайнеров России, Союза архитекторов России, Союза кинематографистов России,Международного благотворительного фонда Юрия Башмета, Государственного академического театра им. Е.Вахтангова, Московского губернского театра, Центра современного искусства «Винзавод», Творческого союза художников России, Фонда развития современного искусства, Союза реставраторов, РОСИЗО, ГЦСИ и другие.Форум завершится творческим фестивалем «Таврида – ARTRUSSIA», который объединит около 30 000 человек.