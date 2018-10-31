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Новости /  Общество /  Социум  

Началось расширенное заседание Правительства Самарской области

31 октября 2018 10:49
279
Началось расширенное заседание Правительства Самарской области
Оно проходит под председательством Губернатора Дмитрия Азарова.

Началось расширенное заседание Правительства Самарской области под председательством Губернатора Дмитрия Азарова. Смотреть онлайн можно на сайте Правительства https://www.samregion.ru, сообщает Департамент информационной политики области.
Такой расширенный формат обсуждения важнейших вопросов развития Губернии стал традиционным за последний год.

На повестке - важнейшие темы: итоги и прогноз социально-экономического развития региона и проект бюджета на 2019 и плановый период 2020-21гг. В зале - главы муниципалитетов, руководители силовых ведомств, депутаты СГД и ГД, члены СФ, ректоры вузов, общественники, активисты ОНФ.
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