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Началось расширенное заседание Правительства Самарской области под председательством Губернатора. Смотреть онлайн можно на сайте Правительства https://www.samregion.ru, сообщает Департамент информационной политики области.Такой расширенный формат обсуждения важнейших вопросов развития Губернии стал традиционным за последний год.На повестке - важнейшие темы: итоги и прогноз социально-экономического развития региона и проект бюджета на 2019 и плановый период 2020-21гг. В зале - главы муниципалитетов, руководители силовых ведомств, депутаты СГД и ГД, члены СФ, ректоры вузов, общественники, активисты ОНФ.