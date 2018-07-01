Начало рабочей недели в Самарской области останется экстремально жарким

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Днем в понедельник и вторник, 2 и 3 июля в Самарской области температура воздуха 33 - 38 °C. Об этом сообщает Приволжское УГМС.Только со среды столбик термометра немного опустится: 26 - 31 °C.Днем во вторник и среду местами кратковременный дождь, гроза, возможен град..В период с 30 июня по 4 июля 2018г. местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов ( 5 класс).