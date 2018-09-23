Начальник Главного управления принял участие в принятии присяги кадетами МЧС России в г. Сызрани

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в школе № 33 был создан кадетский класс.

Сегодня, в преддверии празднования Дня гражданской обороны, в жизни учащихся класса «Юный спасатель» сызранской школы № 33 наступил особый день – они принимают клятву кадета.Ученики 6 класса, с приставкой «к», с особой ответственностью готовились к этому знаменательному событию: отрабатывали строевую подготовку, учили клятву и правила кадета. Отметим, что кадет - это человек, который ценит традиции, воспитывает в себе различные достоинства и целенаправленно формирует в себе культурную и патриотическую личность.Торжественное мероприятие открыл начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Васильевич Бойко. В своем приветственном слове к юным спасателям Олег Васильевич отметил историческую важность мероприятия, как в жизни самих кадетов, так и в жизни сызранского пожарно-спасательного гарнизона и Главного управления.«Дорогие ребята, сегодня вы приняли первую клятву в своей жизни, и я от всей души вас поздравляю. Учитесь, осваивайте основы пожарного и военного дела и будьте достойными продолжателями тех традиций, которые были созданы нашими героями-пожарными, вашими родителями, дедами, защищавшими нашу Родину. Я желаю вам успехов, отличной учебы и верю, что вы гордо будете нести имя кадета», - поздравил ребят начальник Главного управления.Напомним, что 1 сентября текущего года по инициативе начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, при поддержке Министерства образования Самарской области и сызранского пожарно-спасательного гарнизона в школе № 33 имени сызранского пожарного Сергея Александровича Вотрина, был создан кадетский класс, где ребят, среди которых есть и девочки, будут обучать благородной и ответственной профессии спасателя, сообщает облМЧС.