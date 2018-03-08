Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников поздравил сотрудниц с Международным женским днем

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Этот праздник - признание заслуг многих поколений женщин, хранительниц семейного очага, олицетворяющих любовь и материнство, мудрость и милосердие.Представительницы прекрасного пола успешно несут нелегкую службу в органах внутренних дел, на высоком профессиональном уровне решают сложные и ответственные задачи по защите граждан, государства и общества от преступных посягательств, вносят достойный вклад в укрепление законности и правопорядка в Самарской области.Будьте всегда любимы, счастливы, очаровательны и неповторимы! Желаю Вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, любви, добра, семейного счастья и благополучия!"