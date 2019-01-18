Началась пресс-конференция Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

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Началась пресс-конференция Губернатора Самарской области. В ее рамках глава региона ответит на вопросы не только представителей региональных и муниципальных, но и федеральных СМИ.Напомним, что это первая большая пресс-конференция Дмитрия Азарова в качестве губернатора Самарской области.